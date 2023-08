Dilsen-Stokkem

Op de Rijksweg (N78) in Lanklaar gebeurde woensdag in de vooravond een zwaar ongeval met veel schade, maar zonder gewonden. Een automobilist en vrachtwagen kwamen met elkaar in aanrijding. De auto raakte hierbij de trailer en de volledige rechtse kant van de wagen werd daarbij platgedrukt. Ook de truck liep schade op. Als bij wonder bleef iedereen ongedeerd.