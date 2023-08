Genk / Bree / Bocholt

De 33-jarige Gianluca Loperfido is momenteel diaken in vier Genkse parochies, maar volgende week dinsdag wordt hij tot priester gewijd door bisschop Patrick Hoogmartens. De Genkse diaken wil vooral mensen helpen en de zwakkeren in onze maatschappij ondersteunen. Lange tijd wilde hij muzikant worden. Binnenkort wordt hij dus priester in de regio Bree-Bocholt.