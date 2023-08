Kunstenaars Gert Robijns en Anneke Eussen verheffen het landschap tot kunstvorm

Borgloon / Heuvelland

Twee Limburgse topkunstenaars gaan een dialoog aan met het landschap in de Euregio. Gert Robijns uit Borgloon en Anneke Eussen uit Nederlands-Limburg geven ruime aandacht aan hun geboortestreek na wereldtrournees van het Japanse Osaka tot het Duitse Berlijn. Met Reset Mobile stellen ze zich de vraag of een plek zonder kunst een gemis is, of net een opportuniteit. Robijns en Eussen engageren zich om het landschap als kunstvorm te zien en zo te redden voor de toekomst.