In het verleden waren de rollen vaak omgekeerd, maar zondag ontvangt STVV als leider in de Jupiler Pro League Anderlecht. De kloof tussen beide teams lijkt -althans op sportief vlak- kleiner dan ooit tevoren. Toch waarschuwt onze huisanalist Stef Wijnants voor verregaande conclusies: “Geld regeert in de voetbalwereld en enkel daarmee kan je de kloof met een topclub dichten.”