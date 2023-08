Yanina Wickmayer mag van dokter training voor US Open aanvatten: “Hopelijk heeft ze geen pijn meer”

Yanina Wickmayer (WTA-90) heeft groen licht gekregen om de trainingen voor het aankomende US Open aan te vatten. De 33-jarige Antwerpse tennisster is naar verluidt voldoende hersteld van de rugblessure die haar vorige week nog dwong af te haken tijdens een toernooi in Praag. Wickmayer begint in de week van maandag 21 augustus aan de kwalificaties in New York.

“Yanina had inderdaad een blessure aan haar rug, maar na behandeling door de dokter en kinesist gaat het nu al een heel stuk beter. Ze kreeg groen licht om weer te tennissen. Donderdag hervatten we rustig de training en zien we hoe ze reageert. We hopen dat ze geen pijn meer voelt”, vertelde Wickmayers coach Gérald Moretti.

Wickmayer dook onlangs opnieuw de top honderd binnen op de wereldranglijst, maar zette haar opmars net te laat in om automatisch geplaatst te zijn op de hoofdtabel van het US Open. In de plaats daarvan moet ze eerst de kwalificaties zien te overleven.

“Dat is inderdaad jammer, maar ik denk niet dat de kwalificaties een probleem zullen vormen voor haar”, vertelde Moretti. “We wisten ook de plaatsen uitgedeeld zouden worden op basis van de ranking een dag na Wimbledon. Het is dus niet onvoorzien dat ze kwalificaties moet spelen. We hebben nog even geprobeerd om een wildcard te krijgen gezien haar geweldige recente vorm, maar daar is niets uit voortgekomen. Net als op Wimbledon zal Yanina dus de kwalificatie op het veld moeten behalen.”

De kwalificaties voor het US Open vinden plaats van 22 tot 25 augustus. Op 28 augustus gaat de eerste ronde van het vierde en laatste grandslamtoernooi van het tennisseizoen van start.