Siuuuuuuuu! Wie anders dan Ronaldo trapt Al-Nassr vanop de stip naar finale Arabische Champions League

Cristiano Ronaldo heeft Al-Nassr naar de finale getrapt van de Arab Club Champions Cup, het Arabische equivalent van de Europese Champions League. Hij zette in de 75ste minuut een strafschop om.

Het inmiddels met sterren gevulde team van Al-Nassr stond in de halve finale tegenover het Irakese Al-Shortaz. Die laatste verweerde zich kranig en gaf zich pas een kwartier voor tijd gewonnen tegen de Saoedische topclub. Aanvoerder Cristiano Ronaldo schonk zijn team de zege vanop de stip.

In de finale staat Al-Nassr zaterdag (20u) tegenover Al-Shabbab of Al-Hilal, dat deze zomer onder meer Malcom (Zenit), Ruben Neves (Wolves), Milinkovic-Savic (Lazio) en Koulibaly (Chelsea) aantrok. Zij strijden later op de avond voor het laatste finaleticket.