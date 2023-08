“In Vlaanderen wordt een weide met een paard meegerekend als in beslag genomen ruimte”, klinkt het bij Embuild Vlaanderen. Europa stelt nu een verfijning van de definitie van ruimtebeslag voor. — © put

Brussel

De Europese Commissie wil tuinen, parken en recreatieterreinen niet langer meerekenen bij de gebieden die open ruimte in beslag nemen. Dat kan ervoor zorgen dat we sneller de doelstelling halen om tegen 2040 geen extra ruimte meer in te nemen.