WHO krijgt steeds minder informatie over corona en heeft geen volledig overzicht meer over huidige sterfgevallen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) krijgt steeds minder informatie binnen over de coronasituatie in verschillende landen. “Momenteel kunnen we geen nauwkeurige statistieken geven over coronasterfgevallen”, aldus Maria Van Kerkhove, Covidspecialiste bij de WHO.

Ongeveer drie maanden geleden besliste de WHO om de internationale gezondheidsnoodtoestand officieel te beëindigen. Momenteel is het aantal nieuwe infecties en sterfgevallen in dalende lijn, maar op het vlak van gegevensverwerking is de situatie minder goed. Zo heeft in juli slechts een kwart van alle landen sterftecijfers aan de WHO verstrekt. Amper elf procent gaf cijfers door over ernstige gevallen.

Maar het is belangrijk om de situatie in de gaten te blijven houden, zeker wegens nieuwe mutaties van het coronavirus, benadrukt WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Zo heeft de WHO woensdag de EG.5-variant geüpgraded naar de categorie “virusvarianten van belang”. Dit betekent dat er nu in totaal drie varianten onder verhoogde observatie staan: XBB.1.5, dat wijdverspreid is in Europa en op het Amerikaanse continent, XBB.1.16, dat vooral in Azië voorkomt, en EG.5.