Hasselt

De Wijers, het vijverlandschap in Midden-Limburg, start de procedure op om erkend te worden als Unesco Biosfeergebied. Zo zijn er 748 wereldwijd, maar geen in België. Het grensoverschrijdende natuurgebied Kempen~Broek in Noordoost-Limburg staat al verder in dat traject. Eind september dient Kempen~Broek zijn kandidatuur in bij de Unesco.