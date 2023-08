Jarno Widar in actie op het WK in Glasgow. — © BELGA

Tongeren is sinds 2012 de thuishaven van de Ronde van Limburg voor profs. Zondag begroet Ambiorix de jeugd. Met de Limburgse Pijl wordt er de eerste editie van een splinternieuwe topwedstrijd voor juniores betwist. Na het wegvallen van het vroegere Leuven-Zepperen is dit de enige eendagswedstrijd voor deze categorie in onze provincie.