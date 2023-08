Dagtickets voor door noodweer geschrapte slotdag Les Ardentes worden terugbetaald

Mensen die hun ticket kochten via het officiële verkoopplatform of de Ardentes-website, kunnen online een terugbetaling aanvragen via een link op de website. De terugbetaling gebeurt enkele dagen na sluiting van de aanmeldingen, op de rekening die is gebruikt om het ticket te bestellen. De organisatie waarschuwt dat de bankoperatie enkele dagen vertraging kan oplopen.

Festivalgangers die hun ticket hebben gekocht bij een officieel extern verkooppunt (Fnac, Ticketnet, Night&Day) kunnen daar rechtstreeks contact mee opnemen.

Voor bezoekers die een vierdagenpas kochten, is er nog geen oplossing maar de organisatie zegt er “onvermoeibaar aan te werken” en vraagt nog even geduld.

Voor de geschrapte optredens van onder meer Booba, Niska, Freeze Corleone of Lorenzo werden circa 65.000 liefhebbers verwacht.