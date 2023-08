Junkie loopt elfde veroordeling op na diefstal fiets en drank in Hasselt

De Hasseltse strafrechter heeft een 44-jarige man uit Tongeren 12 maanden cel met uitstel opgelegd voor twee diefstallen. In juni ging hij met een fiets aan de haal. Op 1 juli sloeg de man toe in een winkel van Albert Heijn en had het gemunt op sterke drank, keukenmessen en een fietsslot.

De veertiger is hardleers. Eerder liep hij al tien correctionele veroordelingen op, waarvan meerdere voor diefstallen. Ze dienen om in zijn levensonderhoud te voorzien en om zijn drugsverslaving te bekostigen. Deze keer wist de politie hem op 1 juli op te pakken met dank aan een persoonsbeschrijving van onder meer de assistent winkelmanager. De dief was in het bezit van de gestolen spullen. Daarnaast kon de politie hem ook linken aan een fietsdiefstal. De dader kon niet anders dan bekennen. “

Beklaagde trekt geen lering uit eerdere veroordelingen nu hij telkens blijft hervallen. Het is duidelijk dat de feiten hun oorsprong vinden in zijn jarenlange drugsproblematiek”, aldus het vonnis. Omdat de Tongenaar al begeleiding volgt voor zijn verslaving, wil de rechtbank dat de veertiger deze voortzet. “Het is duidelijk dat beklaagde nood heeft aan begeleiding en therapie”, staat in het vonnis. Daarom krijgt de man uitstel van straf gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet hij het drugsmilieu vermijden, zijn begeleiding voortzetten en actief op zoek gaan naar werk.