Ter hoogte van de restaurants Saloniki en Lila in de Stalenstraat komt een tweede uitstulpend terras. — © Chris Nelis

GENK

Ter hoogte van restaurants Saloniki en Lila in de Stalenstraat in Genk komt een uitstulpend terras zoals aan Limonata. Voor een derde exemplaar ligt de locatie nog niet vast. Het eerste experimentele terras is wel twee keer aangereden, een keer met vluchtmisdrijf.