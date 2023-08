Deze leuke dingen kan je kopen met je ecocheques

Ecocheques

Veel werknemers in België krijgen jaarlijks ecocheques. Deze belastingvrije cheques ontvang je bovenop je loon en dienen om de aankoop van milieuvriendelijke producten te stimuleren. Zo kan je er bijvoorbeeld energiezuinige apparaten en biologische producten mee kopen. Maar er is meer! Goed om te weten is wel dat verkopers niet verplicht zijn om ecocheques te aanvaarden. Controleer dus steeds of het product en de winkel van je keuze in aanmerking komen voor je ecocheques.

Voor je tuin

Mensen met groene vingers zijn vast erg blij met ecocheques. In veel tuincentra kan je deze gebruiken voor planten en zaden, maar ook voor een regenton, tuingereedschap, bodembedekking, potgrond en zelfs eco bloempotten en tuinmeubelen met het FSC-label. Heb je zelf geen tuin? Met je ecocheques kan je ook een abonnement nemen op een volkstuintje.

Voor jezelf

Wat niet iedereen weet, is dat je met ecocheques ook uitgebreid kunt gaan shoppen voor jezelf. Kies iets moois van een duurzaam kledinglabel, en ook schoenen, ecologische make-up en verzorgingsproducten, een nieuwe smartwatch of een hippe drinkbus behoren tot de mogelijkheden. Zo verwen je jezelf zonder de planeet te belasten.

Voor meer fietsplezier

Is je fiets aan vervanging toe, of droom je al langer van een elektrisch exemplaar? Met je ecocheques kan je niet enkel een elektrische fiets kopen, maar ook reparaties, extra onderdelen of een abonnement op een bewaakte fietsparking. Zoek je een nieuwe elektrische fiets? Bekijk het volledige aanbod op hbvlshop.be en koop je fiets extra voordelig met ecocheques.

Een dagje uit

Met ecocheques kan je treintickets kopen voor een duurzaam daguitstapje, maar wist je dat je ook tickets voor de Antwerpse Zoo en Planckendael kunt kopen? En wil je nog langer genieten, dan kan je er sinds kort zelfs een abonnement op de zoo mee nemen. Ook bij hotels en campings met het Green Key ecolabel kan je een overnachting betalen met je ecocheques.

Iets lekkers

Heb je na een grotere aankoop nog wat over van je ecocheques, dan kan je het resterende bedrag gebruiken in een biowinkel of de supermarkt. Wie dacht dat je er enkel groenten en fruit mee kan kopen is mis, ook heerlijke chocolade of een flesje wijn zijn er in een ecologische variant! En lekkers uit de korte keten kan ook, bij boerderijen met het “Recht van bij de boer” label.