Vrouw getuigt hoe ze als vijftienjarige affaire had met Rammstein-frontman Till Lindemann: “Ik was veel te jong”

In het Duitse magazine ‘Der Spiegel’ getuigt een nu 28-jarige vrouw over hoe ze op haar vijftiende een affaire beleefd heeft met Rammstein-frontman Till Lindemann (60). Hij was toen 47.

In 2011 zou Till Lindemann een seksuele relatie gehad hebben met een toen 15-jarig meisje. Dat meldt Der Spiegel, op basis van een getuigenis van de intussen 28-jarige vrouw, haar vrienden en familie. Zij was een beste vriendin van de dochter van een van de Rammstein-leden. Een jaar eerder hadden ze elkaar voor het eerst ontmoet op vakantie, waarna ze alcohol hebben gedronken en ’s avonds met elkaar hebben gekust. Een tijd later heeft ze zijn woning in Berlijn bezocht, waar ze seks hebben gehad. De zanger, die toen 47 jaar was, zou haar hebben verzekerd dat hij verliefd op haar is. Ook zij had gevoelens voor hem.

“Ik voelde me gezien in mijn verlangen om volwassen te zijn”, vertel de vrouw in Der Spiegel. “Met Till was het een andere wereld. Hij gaf me het gevoel dat ik een plaats aan zijn zijde kon innemen.” Intussen denkt ze daar anders over: “Ik was veel te jong.” De relatie duurde meerdere maanden, tot haar vader er lucht van kreeg. Die verklaart tegenover het magazine woedend geweest te zijn. Hij beëindigde de vermeende relatie, verwijderde alle sociale media van zijn dochter weggenomen.

Geen klacht

Seksuele relaties van volwassenen met minderjarigen zijn in Duitsland meestal niet strafbaar: vanaf veertien jaar kunnen jongeren toestemming geven. Maar onder de zestien kan het wel strafbaar zijn, als er bijvoorbeeld sprake is van een ongelijke machtsverhouding tussen de partners, waar het zelfbeschikkingsrecht van de jongere onder druk staat.

De vader diende echter geen klacht in tegen de frontman, maar nam wel contact op voor een gesprek. Lindemann zou daarbij uitgelegd hebben dat hij van het meisje hield, en dat hij bang was voor de pers. Hij had toen zelf van 2011 tot 2016 een relatie met presentatrice en model Sophia Thomalla (33). De jonge vrouw zelf voelde na de affaire naar eigen zeggen volwassener dan ze is. Ze dronk veel alcohol, spijbelde en nog voor ze achttien verhuisde ze uit het ouderlijke huis. Toen ze in 2016 21 was, hebben de twee elkaar opnieuw ontmoet, en meermaals seks met wederzijdse toestemming gehad, verklaart ze. Tot in 2019 het contact definitief verbroken werd.

Dat ze nu met de affaire naar buiten komt, is omdat ze vindt dat ze lang genoeg gezwegen heeft. Bovendien is ze er zich van bewust dat de vermeende relatie schadelijk voor haar was, zegt ze. Ze vindt dat het “onwetend en een slag in het gezicht van vrouwen is”, dat Rammstein na de beschuldigingen van andere vrouwen rond seksueel misbruik door Lindemann verder doet alsof er niets gebeurd is.

“Nooit seks met minderjarigen”

Twee bandleden, die volgens de vrouw achter de relatie waren gekomen, ontkennen het verhaal. Lindemann zelf reageert niet in Der Spiegel. Sinds mei ligt de frontman van de populaire Duitse metalband onder vuur wegens seksueel wangedrag. Sommige vrouwen meldden dat hij tegen hun wil seks met hen gehad heeft, anderen verklaarden dat ze gedrogeerd werden. Dat laatste werd in kort geding voor de rechtbank onvoldoende bewezen geacht, waardoor Der Spiegel delen van getuigenissen uit een vorig artikel moest intrekken. Daar gaat het magazine intussen tegenin.

Bij dat juridische geschil hadden de advocaten van Lindemann volgens Der Spiegel opgetekend dat hij “nooit seks met minderjarigen zou hebben”. In Berlijn loopt intussen nog een strafrechtelijk onderzoek naar de beschuldigingen. Al is het wachten op eerste resultaten. Via zijn advocaten verklaart de frontman dat alle verklaringen “fundamenteel onwaar” zijn.