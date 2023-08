Mike en Pascale in ‘Met Vier in Bed’: “We gingen geen koppel worden na die avond in de MacQueen, maar zijn al 27 jaar samen”

Tongeren

Voor Mike Droogmans (48) en Pascale Moureaux (43) is de cirkel rond. Toen ze vroeger naar Met Vier in Bed keken, droomden ze van hun eigen B&B. Deze week nemen ze met Hoeve De Sterappel zelf deel aan het VTM-programma. “We zochten eerst naar een pand aan zee of in de Ardennen, maar vielen uiteindelijk voor deze hoeve op enkele kilometers van ons huis, in Piringen.”