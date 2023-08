Lidl haalt biologische groentenchips uit de rekken

Lidl België roept groentenchips terug van het merk Snack Day Bio Organic in opdracht van de leverancier. Er zou een te hoog gehalte aan acrylamide inzitten, een stof die bij grote hoeveelheden giftig is.

Het gaat om bio groentenchips in een aluminium verpakking per honderd gram die werden verkocht tussen 10 mei 2023 en 9 augustus 2023. Het product is ten minste houdbaar tot 18 november 2023.

Lidl België vraagt klanten om de chips niet te consumeren en de zakjes terug te brengen naar het verkooppunt. Ook zonder vertoon van uw kassaticket wordt het product dan terugbetaald. Voor emer informatie kunnen consumentencontact opnemen met klantendienst van Lidl via het nummer 0032 (0)2 320 6000.

Volgens het FAVV is acrylamide een chemische stof die ontstaat tijdens het verhitten van voedsel dat veel koolhydraten bevat, zoals chips of frieten. Doorgaans is dat geen probleem. Maar het IARC (International Agency for Research on Cancer) classificeert de stof wel als “waarschijnlijk kankerverwekkend” in zeer grote dosissen. De Europese Unie legt producenten daarom enkele maatregelen op die de hoeveelheid van acrylamide beperken.