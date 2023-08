Noodtoestand uitgeroepen door branden op Hawaï: evacuaties aan de gang

Op de Amerikaanse eilandengroep Hawaï woeden er verschillende branden en is de noodtoestand uitgeroepen. Meerdere bewoners moesten geëvacueerd worden en sommigen sprongen zelfs in de oceaan om aan de brandhaarden te ontsnappen.

Aangewakkerd door de harde wind hebben de branden op de eilanden Maui en Hawaï huizen en bedrijven verwoest, vooral in het toeristenstadje Lahaina. “Het feit dat we branden hebben in verschillende regio’s en dat dit het indirecte gevolg is van een orkaan, is ongekend”, vertelt waarnemend gouverneur Sylvia Luke. Deze weerfenomenen brengen namelijk meestal regen en overstromingen met zich mee, legde ze uit.

“De situatie is zeer ernstig en dramatisch”, vervolgde Luke. Ze bevestigde dat er evacuaties aan de gang zijn, maar specificeerde niet om hoeveel mensen het gaat.

Een hoge militaire functionaris zag dan weer mensen in het water springen om te ontsnappen aan het vuur. De kustwacht zei dat ze twaalf mensen had gered uit wateren bij Lahaina.

Volgens de website PowerOutage zaten meer dan 15.000 huizen en bedrijven in de archipel zonder stroom.

De branden zijn een onrechtstreeks gevolg van Dora, een orkaan van categorie 4 die zich dinsdag zowat 1.100 kilometer ten zuiden van Honolulu bevond. Hoewel de orkaan niet direct verantwoordelijk is voor de omstandigheden in Hawaï, heeft hij volgens meteorologen geholpen de wind te versterken, waardoor het vuur zich sneller kon verspreiden.