Bijna miljoen euro Vlaamse steun voor zes archeologische syntheseonderzoeken

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kent in 2023 een projectsubsidie van 940.000 euro toe aan zes archeologische syntheseonderzoeken. Die graven dieper in archeologische onderzoeksresultaten om een breder plaatje te vormen. “Zo kan het verhaal van Vlaanderen beter verteld worden”, zegt minister Diependaele in een persbericht.

Met een projectoproep voor de archeologische sector, zowel bedrijven als wetenschappelijke instellingen en overheidsdiensten, gaat het agentschap Onroerend Erfgoed elk jaar op zoek naar interessant vervolgonderzoek op archeologische vondsten.

De jury koos dit jaar voor zes uiteenlopende onderzoeken, gaande van kindergraven in en rond de Gentse Sint-Baafskathedraal, over nederzettingen in de Schijnvallei boven Antwerpen, tot aardewerk uit pottenbakkersovens in Beerse in de Kempen. Een overzicht van alle projecten is te vinden op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.