Vluchtelingenboot gezonken op weg naar Lampedusa: 41 migranten omgekomen, slechts 4 overlevers

Vier overlevers, afkomstig van Ivoorkust en Guinee, bereikten woensdag de kust van Lampedusa. Samen met 41 anderen waren ze vorige donderdag vanuit Sfax in Tunesië vertrokken richting Italië toen hun vaartuig plots begon te zinken. Onder de andere opvarenden zaten ook drie kinderen. Het viertal, drie mannen en een vrouw, zou als enige de schipbreuk hebben overleefd.

Volgens hun getuigenissen was de boot zo’n 7 meter lang en droegen slechts 15 passagiers een reddingsvest. Zelf konden ze gered worden door een vrachtschip dat hen overbracht naar een boot van de Italiaanse kustwacht. Zondag werden al twee scheepsrampen gemeld door de Italiaanse kustwacht, maar het is voorlopig onduidelijk of deze boot daar één van is.

1.800 doden

Lampedusa is het zuidelijkste deel van Italië en ligt relatief dicht bij de kust van Noord-Afrika. Jaarlijks proberen duizenden Afrikaanse migranten Europa via dit eiland te bereiken. De reis over de Middellandse Zee wordt vaak gemaakt in overvolle bootjes die niet geschikt zijn voor de omstandigheden op zee.

Ook Sfax, een havenstad op zo’n 130 kilometer van Lampedusa, heeft de afgelopen jaren veel migranten zien passeren. De laatste maanden zijn de pogingen om vanuit Tunesië het Afrikaanse continent te verlaten zelfs alleen maar toegenomen.

Dit jaar zijn in Italië bijna 90.000 migranten aangekomen, aldus cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie. Meer dan 1.800 mensen bereikten de overkant niet en kwamen om. De meeste mensen vertrokken vanuit Tunesië of Libië. Europa sloot vorige maand nog een deal ter waarde van meer dan 100 miljoen euro met Tunesië om “ongeregelde” migratie in te dijken.