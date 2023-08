Blessure aan achillespees houdt titelverdedigster Nafi Thiam weg van WK atletiek: “Ze is teleurgesteld maar focust op de Spelen”

Nafi Thiam zal niet deelnemen aan het WK atletiek in Boedapest, dat van 19 tot 27 augustus plaatsvindt. De regerend wereld-, Europees en olympisch kampioene op de zevenkamp heeft te veel last van een blessure aan de achillespees en wil haar deelname aan de Spelen van Parijs niet in gevaar brengen.

De 28-jarige Thiam moest vorige maand nog afzeggen voor de Diamond Leagues in Monaco en Londen door haar achillespees. Na het EK indoor in Istanbul waar ze Europees kampioene op de vijfkamp werd met een wereldrecord, lastte ze een korte rustperiode in. Bij haar terugkeer naar Zuid-Afrika kreeg ze last aan haar achillespees.

“Nafi heeft besloten niet deel te nemen aan het WK in Boedapest”, laat haar entourage weten. “Haar voorbereiding werd verstoord door problemen met haar achillespezen en na zorgvuldig overleg met haar team heeft ze besloten om geen verergering te riskeren door deel te nemen aan Boedapest. Nafi is teleurgesteld dat ze een groot kampioenschap overslaat, maar behoudt haar focus op haar langetermijndoelen en de Olympische Spelen van Parijs.”