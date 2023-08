Eerste Europese titel in 18 jaar! Belgische tennisploeg (U18) pakt in finale scalp van Frankrijk

De Belgische tennisploeg (U18) heeft zich in Rome - na 18 jaar - nog eens tot Europees landenkampioen gekroond. Het trio Alexander Blockx, Gilles-Arnaud Bailly en Niels Natiu won in de finale met 2-0 van Frankrijk.

De Belgische ploeg onder leiding van Ruben Bemelmans verloor nog geen enkel duel dit seizoen. In de halve finale van de Summer Cup werd gewonnen van Tsjechië met 3-0. In de finale namen Alexander Blockx, Gilles-Arnaud Bailly en Niels Natiu revanche voor de verloren finale van vorig jaar. Ze hielden regerend kampioen Frankrijk van een zevende titel op rij.

De Summer Cup bestaat in zijn huidige vorm als sinds 1991. In de meer dan 30-jarige geschiedenis kon België nog maar drie keer winnen. 1996 was een topjaar voor België want zowel de meisjes U14 met Kim Clijsters en Leslie Butkiewicz en de jongens U16 werden Europees landenkampioen.