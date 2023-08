Peltenaar verdacht van diefstal op ziekenhuiskamer

De veertiger moest zich woensdag verantwoorden in de correctionele rechtbank van Hasselt. In juni en juli trok de verdachte op dievenpad. In een Lommels café nam hij een iPhone weg. “Per vergissing meegenomen”, luidde zijn uitleg. Bij de Basic Fit in Pelt ging de betichte aan de haal met een bankkaart en rijbewijs. “De eigenaar was deze vergeten na het douchen. Ik wou die afgeven aan het onthaal, maar er was niemand meer”, klonk het deze keer. Dat hij vier betalingen deed met de kaart gaf de man toe. “Ja, dat is niet normaal.” Bij een restaurant in Pelt had hij het op een iPhone gemunt. “Ik had afgesproken om deze terug te brengen. Alleen pakte de politie me op tijdens mijn rit naar het kantoor.”

“Ongeloofwaardige uitleg”

Voor alles had de man, die nu achter de tralies zit voor nog andere diefstallen, een uitleg klaar. Ook voor de roof in het ziekenhuis. “Ik ben er enkel naar het toilet geweest. Dat duurde even, maar ik was ziekjes. In de kamer ben ik niet geweest. Even verderop in een bushalte stopte iemand me de bankkaart en gsm toe.” Wie dat was, wou hij niet zeggen. Ook na de opmerkingen dat hij nog dezelfde dag betalingen met de kaart uitvoerde, bleef het stil. “Een ongeloofwaardige uitleg”, concludeerden zowel het parket als de rechter. Ook bleek de Peltenaar bij zijn arrestatie niet alleen in het bezit van vier gsm’s te zijn, maar had hij ook xtc op zak. “Hier moet een einde aan komen. Ik vorder 24 maanden cel, maar dit kan met uitstel op voorwaarde als hij aan zich werkt”, aldus de procureur die wees op een drugprobleem en impulsief gedrag. Zijn advocate pleitte eveneens voor een behandeling. “Sinds ik in de gevangenis zit, heb ik niets meer gebruikt. Ik wil drugsvrij terug de wereld in gaan”, zei de Peltenaar in zijn slotwoord. Vonnis op 6 september.