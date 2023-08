Ronny Deila hoopt dat Mats Rits blijft: “Ik zie hem liever niet naar een concurrent vertrekken”

Niet het obscure Akureyri FC was het gespreksonderwerp woensdag, wél Mats Rits in aanloop naar de derde voorronde van de Conference League. Ronny Deila hoopt de middenvelder nog even te houden... maar sprak ook duidelijke taal. “Een topper, maar hij wordt een jaartje ouder. Dan is het de vraag hoe lang we hem nog zekerheid kunnen geven.”

Mats Rits speelt sinds 2018 bij Club Brugge, won er drie titels en twee Supercups. Maar is al even niet meer incontournable op het middenveld. Met nog één jaar contract op de teller staat Rits open voor een nieuwe uitdaging. Hij heeft een akkoord met aartsrivaal Anderlecht én kan daar meer verdienen, maar ook Union wil hem binnenhalen. Deila bevestigde donderdag dat de kans bestaat dat hij vertrekt. “Dat hij naar Anderlecht zou gaan? Het maakt mij niet bepaald gelukkig, neen. Ik had liever de Premier League gehad (grijnst). Maar dat is nu geen optie. Het liefst zou ik Mats nog wat houden.” Maar dat lijkt niet te gaan gebeuren.

Mats Rits traint voorlopig nog gewoon mee bij Club. — © BELGA

“Blijft deel van de plannen”

Deila weet waarom. “Mats is een topper: hij kent het huis en onze benchmarks. Hij won hier ook veel prijzen. Maar langs de andere kant wordt hij ook een jaartje ouder. De vraag is hoe lang we hem nog zekerheid kunnen geven. Dat is niet enkel mijn beslissing, maar ook die van de club. Daarnaast is de concurrentie zwaar op zijn positie, zeker nu Hugo Vetlesen erbij kwam.” Het is aan de Noorse nieuwkomer dat Rits zijn plaatsje verloor. “Maar nogmaals: Rits heeft ongelofelijk veel betekend voor deze club. Als hij blijft, maakt hij zeker deel uit van onze plannen.”

Een speler met de ervaring van Rits naar de concurrentie zien gaan: het blijft evenwel niet ideaal. “Maar wij moeten niet alleen beslissingen maken op korte termijn, ook op lange termijn. Club Brugge blijft een prima omgeving om te vertoeven. Je moet hier het beste van jezelf naar boven halen. En dat is een van de redenen waarom hij misschien wel blijft.” Dat geldt trouwens niet voor Sowah: hij was zelfs niet meer op training te bespeuren. “Kamal past momenteel niet in onze plannen, dus hij zoekt naar een oplossing. Dat is beter voor alle partijen”, aldus Deila.

Sowah traint niet meer mee met de groep. — © BELGA

Niet zwart-wit

En dan ging het toch even over Akureyri, de IJslandse tegenstander van Club Brugge. “Een hapje? Dat denk ik niet”, zegt Deila. “Als we meegaan in hun tempo, zullen we het moeilijk krijgen. Maar als we ons éigen voetbal brengen, moet het lukken. Zoals in Westerlo.” Daarna volgen mogelijk play-offs tegen Osasuna, een stevige brok. “Ach, ik zie het niet zo zwart-wit. Het is een tegenstander waar we onszelf tegen kunnen tonen. Maar eerst Akureyri. Als we daar onze job niet doen, volgen we Osasuna misschien wel op televisie.”

© BELGA

Op sportief vlak had Deila ook nog nieuws. Zinckernagel zit in de kern en kan donderdagavond minuten maken, over Meijer was er slecht nieuws: hij sukkelt opnieuw met zijn buikspieren en lies. “Hopelijk kan hij over drie à vier weken opnieuw spelen. Dit is een setback voor hem, maar stap voor stap zal het beter gaan.” Ook Jutgla is nog niet klaar.