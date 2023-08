‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy Courtens opnieuw verloofd met Aaron: “Gênant dat ik het nieuws over onze breuk gedeeld heb”

‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy Courtens is opnieuw gelukkig samen én verloofd met Aaron. In maart maakte ze nog bekend dat de verloving verbroken was. Enkele weken later waren ze echter al opnieuw samen. “Ik ben dankbaar voor die breuk”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Amy en Aaron gingen trouwen in de zomer van 2024, maar dat plan ging dit voorjaar even niet door: na acht jaar ging het koppel uit elkaar. Amy wijt de breuk aan het feit dat ze beiden stress hadden door hun jobs en hun weg aan het zoeken waren. Aaron is een vennootschap als aannemer aan het opbouwen, zij probeert het te maken als influencer, model en zangeres. “Elke relatie heeft ups en downs, maar nu zaten we te lang in een dal. Daarom gingen we uiteen: om ons te focussen op onze ambities”, legt ze uit.

Omdat ze veel vragen kreeg van volgers, onder andere over het feit dat ze haar ring niet meer droeg, besloot Amy de breuk aan te kondigen. “Ik voelde me opgejaagd. Achteraf vind ik het gênant dat ik dat gedeeld heb, want enkele weken later waren we opnieuw samen.”

Nu maken de twee bewust meer tijd voor elkaar. “We gaan samen wandelen, op restaurant, of spelen een gezelschapsspelletje. Dan zijn we niet bezig met het werk en leggen we onze telefoon weg. Ik ben zelfs dankbaar voor die breuk, daardoor zijn we een sterker koppel geworden.”

En of Aaron tijd maakt voor zijn verloofde. Amy speelt volgend jaar de hoofdrol in de musical Hairspray. “Als ik hem niet tegenhoud, komt hij naar elke voorstelling kijken”, lacht ze.