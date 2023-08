Terwijl Filippo Ganna pronkt met nieuwe bolide, analyseren outsiders het WK-parcours: van “saai” tot “niet super snel”

Zondag doen Remco Evenepoel en Wout van Aert een gooi naar de wereldtitel tijdrijden. In Glasgow krijgen de Belgen een kaarsrecht parcours voorgeschoteld. “Het is een beetje saai”, klinkt het bij outsider Stefan Küng.

Een middeleeuws kasteel waar de halve Schotse geschiedenis samenkomt en waar ooit Mel Gibson regeerde. Als de ontknoping van het WK tijdrijden even dramatisch is als de locatie van de finish, mag u de volgende dagen op het puntje van uw stoel gaan zitten. In een grote boog rijden Van Aert en Evenepoel straks naar het kasteel van Stirling. Inclusief slotklim en kasseien. Ideaal voor de Belgen? “Dit is een parcours voor tijdrijders pur sang”, beaamt bondscoach Vanthourenhout.

“Het is compleet anders dan de wegrit”, lacht Küng na zijn verkenning. “Toen waren er misschien wel 45 bochten, nu zijn het er vier en dat op een parcours van bijna 50 kilometer. De finish gaat pijn doen in de benen, dat is zeker. Ik hou vooral van het tweede deel. Het eerste is bijna een beetje saai omdat je constant aerodynamisch moet gaan zitten, met je hoofd naar beneden, plus ervoor zorgen dat je ook niet té snel gaat. Het wordt lastig.”

Ook Tadej Pogacar deed een rondje over het parcours rond Glasgow. “Ik voel de wegrit nog wat in de benen”, aldus de Sloveen. “Dus proberen we die wat te laten draaien op de tijdritfiets, dus we zullen wel zien. Wat ik van het parcours vind? Ja… Het is vrij lang (lacht). Het is ook niet super snel door het trage asfalt. Het zal alvast heel lastig worden.”

Filippo Ganna aast op een nieuwe wereldtitel en hoopt dat te doen op een speciaal ontworpen Pinarello-fiets. Of zeg maar bolide.

Evenepoel kiest uiteraard voor zijn vertrouwde ‘aero bullet’ van Specialized: