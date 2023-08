Aperitieven tussen alpaca’s: centrum voor dierentherapie opent zomerbar in Alken

Evelien Jacobs is de drijvende kracht achter De Fluisterhoeven vzw. In dit centrum in Alken geeft ze therapieën met dieren voor kinderen en jongeren die het moeilijk hebben. Maar in augustus is iedereen welkom, want in de weekends opent ze een zomerbar tussen haar dieren.

Ramsy het minipaard, Nady de pony, Pablo de alpaca en Jip de geit, het zijn maar enkele van de vele dieren die vertoeven bij De Fluisterhoeven in Alken. Ook heel wat ezeltjes, varkentjes, kippen, konijnen en cavia’s zijn er thuis. “Op De Fluisterhoeven geven we Animal Assisted Interventions, dat is een verzamelnaam voor activiteiten met dieren in de zorgsector, tijdens therapie of in het onderwijs”, vertelt Evelien Jacobs. Na haar studies pedagogie, orthopedagogie en hippotherapie weet ze duidelijk waar ze over praat. “Veel kinderen komen hier langs voor therapieën met dieren. Ook scholen komen op bezoek en in de zomer gaan hier kinderkampjes door. Ik organiseer ook wel eens een verjaardagsfeestje tussen de dieren, of we gaan met onze mobiele boerderij op bezoek bij een voorziening.”

Bijzondere zomerbar: ook een paardje wil stiekem graag mee op de foto — © LEN

Tijdens alle weekends van augustus en het eerste weekend van september komt er nog een activiteit bij. “Ik krijg veel vragen van ouders en grootouders om een bezoekje te brengen aan de dieren, maar tijdens de therapiesessies is dat niet mogelijk. Want dan is een veilige en voorspelbare omgeving erg belangrijk. Daarom heb ik een soort van zomerbar geopend. Iedereen is nu vijf weekends welkom bij De Fluisterhoeven voor een hapje en een drankje terwijl de kinderen ravotten. We zijn zaterdag en zondag open van 11 tot 19 uur. Om halftwee is er een groepswandeling met de dieren. En om vijf uur zijn er de voedermomenten waarvoor je online kan inschrijven”, zo gaat Evelien verder.

Ondertussen toont ze hoe de omgeving is ingericht. Staantafels geknutseld van paletten, grote houten kabelrollen die dienst doen als tafels en er is zelfs een salon met …autostoelen.

Autostoelen komen goed van pas in het salon

“Ik krijg veel hulp van mijn vriend, ouders en schoonouders. Mijn vader en vriend zijn erg creatief. Bijna alles hier is gemaakt uit gerecycleerd materiaal. Onze omheiningen zijn bijvoorbeeld gemaakt van gerecupereerde houten palen. En de autostoelen in het salon komen eigenlijk uit camionettes. Kijk ook maar eens naar de stal, ook hier hebben we gewerkt met tweedehands materialen. Allemaal overschotten die zo toch nog van dienst konden zijn”, besluit Evelien. (len)