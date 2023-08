Doodsoorzaak van de kleinzoon van Robert De Niro is bekend

De resultaten van het autopsierapport zijn eindelijk bekend, en die zijn uiterst schokkend. Leandro De Niro Rodriguez, die aan de vooravond stond van een mooie filmcarrière, gebruikte geregeld drugs maar dat wist haast niemand. Het was al bekend dat hij van een vrouwelijke dealer fentanyl had gekocht van slechte kwaliteit. Dat is eigenlijk een middel vergelijkbaar met morfine, maar tientallen keren zwaarder. Het wordt in de geneeskunde toegepast als een sterk werkende pijnstiller tijdens operaties. Je moet bijzonder goed oppassen met de dosering, want anders ga je knock-out.

Maar de autopsie wees verder uit dat Leandro niet alleen fentanyl had gebruikt. In zijn bloed werden ook sporen teruggevonden van bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, ketamine en cocaïne teruggevonden werden. Al die goedjes samen is bijzonder gevaarlijk.

Leandro gebruikte de drugs in zijn eentje. Hij werd levenloos aangetroffen in zijn appartement op een stoel. Alarmbellen gingen in zijn familie af toen hij al enkele dagen niet meer reageerde op berichten en telefoontjes. Grootvader Robert De Niro verklaarde destijds diep bedroefd te zijn.