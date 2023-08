Heel Libië zit zonder stroom omwille van ‘technische experimenten’

De volledige bevolking in Libië zit sinds woensdagmiddag zonder stroom. Omwille van “technische experimenten” voor de vernieuwing van het netwerk werd de elektriciteit afgesloten, aldus staatsenergieleverancier General Electricity Company. Het bedrijf had de black-out niet eerder aangekondigd.

Na beëindiging van de werkzaamheden, waarbij ook het Duitse Siemens betrokken is, moet de elektriciteit weer stromen. Wanneer de “experimenten” precies zullen worden afgerond, is echter nog onduidelijk.

De dorre woestijnstaat in Noord-Afrika heeft grote olie- en gasvoorraden. In het land zelf is brandstof echter soms schaars. In het verleden waren er regelmatig stroomuitval en stroomonderbrekingen en was het net vaak overbelast. Inmiddels is de situatie wel verbeterd, vooral omdat meer buitenlandse bedrijven zich tegenwoordig bezighouden met reparaties en de stabilisatie van het Libische elektriciteitsnet.