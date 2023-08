Plopsa heeft nieuwe CEO na ontslag Steve Van den Kerkhof

“Plopsa is verheugd om de benoeming aan te kondigen van Carl Lenaerts als haar nieuwe CEO”, zo staat in het persbericht te lezen dat Studio 100 uitstuurde. De nieuwe baas van de pretparkengroep zal vanaf oktober de leiding in handen nemen. Hij was tot u CEO van Standaard Boekhandel, eerder had ook al een leidinggevende functie bij onder meer Kinepolis, Club Brugge en in de banksector. “Ik ben vereerd en enthousiast om de rol van CEO bij Plopsa op mij te mogen nemen”, zegt hij over zijn overstap. “Het is een uniek Belgisch bedrijf met als missie haar bezoekers magische momenten te laten beleven. Ik kijk ernaar uit om samen met het getalenteerde Plopsa-team aan de slag te gaan en ambitieuze toekomstplannen te verwezenlijken.”

Ook Studio 100-topmannen Hans Bourlon en Gert Verhulst zijn tevreden met de komst van Lenaerts, en bedanken Koen Clement en Koen Peeters voor hun werk als CEO ad interim. “Op korte termijn zijn zij erin geslaagd het bedrijf op een stabiele koers te zetten. Zij zullen Plopsa verder opvolgen vanuit hun rol in de raad van het bestuur.”

Toxisch leiderschap

In het voorjaar werd voormalige CEO Steve Van den Kerkhof aan de deur gezet, na klachten over toxisch leiderschap. Een aantal getuigenissen in de media werden door een intern rapport bevestigd. Zo zou hij een enorme werkdruk hebben opgelegd aan zijn personeel. Weken tot 100 uur waren geen uitzondering, en telefoontjes na 22 uur ook niet. Op vergaderingen sprong hij op een tirannieke, agressieve manier met werknemers om. Bij Plopsa was het einde verhaal, maar hij werkte ook al enkele jaren als bestuurder bij het Nederlandse bedrijf Momentum Leisure, dat investeert in de bouw van nieuwe pretparken.

Onder zijn leiding onderging Plopsa een metamorfose, met in 2022 een omzet van liefst 115 miljoen euro. Jaarlijks bezoeken meer dan vier miljoen mensen de parken op twaalf locaties in vijf verschillende landen.