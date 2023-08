Maaseik

9 december 2010: Elke Wevers (32) uit Neeroeteren verdwijnt spoorloos. Ontvoerd, vermoord, vertrokken, of een wanhoopsdaad? Meer dan twaalf jaar worden tal van pistes in binnen- en buitenland gevolgd. Tevergeefs. Wordt ze nu gevonden in Voorshoven, vlak bij huis? Een reconstructie.