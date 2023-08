Moeder van Club Brugge-supporter (17) die opgepakt werd in Denemarken reageert verbolgen: “Hij wordt veel te zwaar gestraft”

Jabbeke/Brugge

“Dit is de waanzin voorbij”. Een 17-jarige Club Brugge-supporter werd vorige week na de Europese voetbalmatch tegen Aarhus in Denemarken in de boeien geslagen nadat de jongeman betrokken raakte bij een schermutseling. De jongeman uit Jabbeke werd ondertussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besliste hem de zwaarste straf te geven: vier weken opsluiting. De moeder van de jongen is in Denemarken om haar zoon te steunen, al krijgt ze hem voorlopig niet te zien.