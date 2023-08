Kapellen

Op woensdag 16 augustus zal het vijfentachtig jaar geleden zijn dat een zekere Rocco Granata ter wereld kwam in het Italiaanse Figline Vegliaturo. Zijn levensverhaal is ondertussen bekend, net als zijn grootste successen. Daar heeft Rocco naar eigen zeggen genoeg over verteld, maar hij wil wel enkele levenswijsheden kwijt. “Wees lief”, zegt hij. “Niet kwaad zijn, op niemand.”