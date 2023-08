Nóg een serieuze aderlating voor Union: Bart Nieuwkoop keert terug naar Feyenoord

De club uit Rotterdam zal een afkoopsom betalen voor Nieuwkoop, die bij Union nog een contract had tot 2024. Eerder kaapte Feyenoord al Ayase Ueda weg bij Cercle Brugge.

De 27-jarige Nederlander is een rasecht jeugdproduct van de regerende kampioen uit de Eredivisie. In de zomer van 2021 verliet Nieuwkoop Feyenoord met een vrije transfer voor een avontuur bij Union. In Brussel ontpopte hij zich tot een vaste waarde. In 92 optredens kwam de vleugelverdediger tot acht doelpunten en elf assists.