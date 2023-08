Filou Oostende verwelkomt Amerikaanse point-guard Khalil Ahmad

Vorig seizoen was hij aan de slag bij het Israëlische Hapoel Beer Sheva, waar hij goed was voor een gemiddelde van 13,5 punten en 3 assists per wedstrijd. Sinds juni komt hij uit voor de Canadese tweedeklasser.

Voor Oostende is hij al de vijfde versterking met het oog op komend seizoen in de BNXT League, na Sam Van Rossom, Joppe Mennes, en de Amerikanen Damien Jefferson en Patrick McCaw.