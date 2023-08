Kassaticket niet langer automatisch afgeleverd in Waalse winkels

Vanaf donderdag hoeven winkels in Wallonië het papieren kassaticket niet meer standaard af te leveren. Klanten kunnen het bonnetje wel nog krijgen als ze erom vragen. Het moet mogelijk zijn om het ticket via e-mail of sms te ontvangen.

De bedeling van het papieren kassaticket is vanaf donderdag 10 augustus niet meer automatisch, bevestigt het kabinet van Waals minister van Leefmilieu Céline Tellier (Ecolo) woensdag.

De nieuwe regeling werd op 9 maart goedgekeurd in het Waalse Parlement. Artikel 29 van het decreet over afval, hernieuwbare materialen en openbare netheid gaat over de ontvangstbewijzen. Het decreet verscheen op 31 juli in het Belgisch Staatsblad.

Er zijn uitzonderingen, volgens de wettelijke bepalingen die op federaal niveau zijn vastgelegd. Het kassaticket moet op papier worden bedeeld, met name in hotels, restaurants, de cateringsector, autowasstraten of voor producten met een wettelijke garantieperiode.

Er is een overgangsperiode gepland om bedrijven in staat te stellen hieraan te voldoen. Het kabinet van minister Tellier preciseert dat het einde van de overgangsperiode nog in overleg is met de sector. Handelsfederatie Comeos is verantwoordelijk voor het communiceren van de nieuwe regelgeving aan haar leden.

In België worden jaarlijks ongeveer 5 miljard tickets afgedrukt. Het kabinet van Tellier rechtvaardigt het einde van het automatisch printen van kassatickets omwille van “hygiënische en milieuredenen”.

In het Brussels Gewest is er tot op heden nog geen enkele maatregel in die richting besproken. Volgens de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zijn er binnen de Vlaamse overheid gesprekken gaande over deze regeling.

Frankrijk besliste om vanaf 1 augustus een einde te maken aan de systematische bedeling van kassatickets. Opnieuw is het voor klanten mogelijk om het afdrukken van een ticket of de uitgifte ervan elektronisch, per e-mail, per sms of via een QR-code aan te vragen.