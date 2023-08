Een ongewenst gevolg van de coronapandemie: de terrasplaag

Tijdens corona lieten stadsbesturen de terrassen op hun grondgebied gewillig uitdijen. Nu mondmaskers verleden tijd zijn, blijkt het niet eenvoudig om het terras weer in te dijken. “De laisser-fairementaliteit is blijven hangen.”

Wie begin deze zomer in hartje Brussel een boek wilde ontlenen in Muntpunt, lette maar beter op lijf en leden. De uitbater van een naburig café had een deel van het plein pal voor de bibliotheek afgezet met houten planken, om een terras af te bakenen. “Gevaarlijk en niet toe­gestaan”, liet het Brusselse stads­bestuur weten op X (voorheen Twitter). De planken liggen er vandaag nog steeds.

Enkele honderden meters verderop, vlak bij de Beursschouwburg, moeten voetgangers zich sinds het begin van de coronacrisis persen tussen straatmeubilair en een veranda die de uitbater van café La Pièce illegaal op het voetpad optrok. “Niet toegestaan”, tweette Ans Persoons (One.brussels-Vooruit), toen schepen van Openbare Ruimte, in mei 2021. Dik twee jaar later staat de veranda er nog: de uitbater vroeg post factum een vergunning, de procedure loopt. “Maar deze constructie is onmogelijk te vergunnen”, liet Persoons dit voorjaar verstaan op Twitter, na aanhoudende klachten.

Wat verder van het centrum, in de Lakensestraat, klopte de lokale politie vorige week aan bij Café Flamingo. De zitbanken die de café-uitbater op zijn terras liet plaatsen, zijn zo groot en zwaar dat ze ‘s nachts niet binnengehaald kunnen worden. Dat is nochtans verplicht. Niet alleen werd het terras daardoor na sluitingstijd de geliefkoosde hangplek van drugs­verslaafden die door de wijk zwerven, ook kunnen voetgangers en rolstoelgebruikers er nog amper langs op het voetpad. Het café beloofde de banken weg te halen, maar dinsdag stonden ze er nog.

Het terras van café La Pièce, vlak bij de Beursschouwburg, is zo groot dat voetgangers maar moeilijk kunnen passeren. — © Kristof Vadino

Boetes en sluitingen

Tijdens de coronacrisis bleek een terras het ei van Columbus. Sociale bubbels konden er elkaar ontmoeten in de openlucht, op veilige afstand van andere groepen. Na maanden van gedwongen sluitingen waren grote terrassen ook voor de horeca-uitbaters een welgekomen manier om de inkomsten op te krikken. Stadsbesturen maakten dan ook ruimhartig extra plek vrij. Zelfs parkeerplaatsen op straat – waar doorgaans niet aan kan worden getornd zonder protest – werden opgeofferd ten bate van de terrastafel.

In Brussel-stad verdubbelde het aantal terrassen van 500 precorona tot bijna 1.000 vandaag, blijkt uit navraag van De Standaard. Stadsmagazine Bruzz noteerde eerder ook al grote toenames in andere Brusselse gemeentes. Elsene vergunde dit jaar bijvoorbeeld voor het eerst meer dan 5.000 vierkante meter terrasruimte.

Nu mondmaskers en handgels verleden tijd zijn, maar de terrassen nog steeds veel openbaar domein innemen, klinkt de vraag of de slinger niet te ver is doorgeslagen. Het Brusselse burgercomité Free54, dat eerder al actievoerde tegen wat het de “privatisering” noemt van het Sint-Katelijneplein, richtte deze week op Instagram de pijlen op enkele terrassen op de Grote Markt van Brussel, die buiten de vergunde perimeters lijken te staan. Fabian Maingain (Défi), schepen van Economische Zaken van Brussel-stad, erkent het probleem. “Het is inderdaad een werk van lange adem om de horeca­zaken te herinneren aan de regels die golden vóór corona. Dit jaar controleerden we al 900 terrassen. Zowat de helft was niet volledig in orde. En meestal gaat dat om de ruimte die ze inpalmen.”

Maingain zegt dat zijn diensten dit jaar al 51 keer boetes uitdeelden, maar die liggen erg laag: maximaal 300 euro. “Als de terrassen ook na een boete niet aangepast worden, sluiten we ze af, of sluiten we tijdelijk zelfs het hele café. Dat hebben we gedaan met de kroeg met een illegale veranda naast de Beursschouwburg (van café La Pièce, red.), die binnenkort een nieuwe controle zal krijgen. Bij velen is na corona een laisser-faire-mentaliteit blijven hangen.”

Terrasnagels

Het is een uitdaging waar niet alleen Brussel mee kampt. Sinds de coronacrisis kreeg Gent er zo’n 5.000 vierkante meter aan terrassen bij. Half mei werden vier terrassen op de Korenlei en de Graslei echter kordaat weggehaald door de stadsdiensten, omdat ze de vergunde zones structureel overschreden. “Tijdens de Gentse Feesten heb ik zelf nog gebeld naar een andere hardleerse horeca-uitbater. Zijn terras was opnieuw veel groter dan toegelaten”, zegt Filip Watteeuw (Groen), schepen van Publieke Ruimte. “En dan heb ik het niet over een tafelpoot die iets buiten de perimeter staat. Ik heb hem uitgelegd dat de regels niet om te lachen zijn.”

Toch noemt Watteeuw drastische ingrepen zoals aan de Korenlei “eerder uitzonderlijk”. “We praten eerst met de uitbaters, daarna sturen we brieven, daarna aangetekende brieven. Meestal is dat voldoende. Wij hebben hier graag veel terrassen, waarop de mensen kunnen zitten, praten en genieten. Maar er moet een evenwicht zijn. Iedereen in de stad heeft recht op een plaats, ook zij die niet per se willen betalen voor een drankje. We blijven daarover waken, al geloof ik wel dat Gent nog genoeg publieke ruimte heeft die niet door horeca is ingenomen.”

In Antwerpen zit Koen Kennis, schepen van Middenstand, op dezelfde lijn. “Wie beweert dat alle openbare ruimte in Antwerpen wordt ingepalmd door horeca, overdrijft schromelijk”, zegt de N-VA’er. Toch ontkomen ook zijn diensten niet aan “terrasdiscussies”. Kennis introduceerde in april zelfs de “terrasnagel”, waarmee de perimeters op de grond worden afgebakend. “We zijn zeer gul geweest tijdens corona. Een aantal tijdelijke regels trokken we weer in. Terrassen mochten toen ook voor de gevel van de buren staan, mits ze toestemming gaven. Dat mag nu niet meer. Dat leidt weleens tot discussies, en soms moeten we inderdaad iemand verplichten om zijn terras af te breken. Maar in het algemeen werkt de sector vlot mee.”