VIDEO. Geen shorttrack voor Mathieu van der Poel, die wel al show verkoopt tijdens tweede verkenning mountainbikeparcours

Mathieu van der Poel verkende woensdag voor de twee keer het mountainbikeparcours in Schotland. De kersverse wereldkampioen op de weg sluit pas morgen officieel aan bij de Nederlandse ploeg, maar testte de benen dus al even. Aan de shorttrack zal hij donderdag niet deelnemen wegens “nog te veel last” van zijn val, zondag start hij wel in de cross-country.

De beelden:

Mathieu van der Poel zat de voorbije maanden niet meer op zijn mountainbike en dus wordt het zaterdag tijdens het WK cross-country moeilijk om de symbiose te voelen met zijn fiets. MVDP moet bovendien achteraan starten. Maar Van der Poel rijdt het mountainbiken in eerste instantie om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen volgend jaar. Nederland heeft op dit moment nog geen olympisch startrecht omdat het buiten de top negentien van de landenranking staat. Welke plek daarvoor nodig is, is niet met zekerheid te zeggen. Hoe hoger, hoe beter.

“Dit is voor hem een mogelijkheid om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs, maar daarna volgen er nog meer kansen. We moeten geen wonderen verwachten, al weten we ook dat Mathieu van der Poel in topvorm iedereen en ook zichzelf kan verrassen”, aldus Christophe Roodhooft, ploegleider van Alpecin-Deceuninck.

© AFP

Dylan van Baarle deed intussen zijn verhaal van de wereldtitelrace zondag. “Het is heel bijzonder, want dit gebeurt niet ieder jaar”, aldus de Nederlander in zijn podcast ‘In De Koers’. “En ook de manier waarop... Mathieu heeft laten zien dat hij veruit de sterkste was’, zo steekt Van Baarle van wal. ‘Ik kreeg in de koers al wel het gevoel dat hij in orde was, al rijd ik alleen op WK’s met hem samen. Aan zijn manier van rijden kon je het zien en dat bleek wel naarmate de finish dichterbij kwam. Hij vertelde na afloop dat zijn plaatje was afgebroken en dat hij niet helemaal normaal zijn pedaalslag kon doen, omdat hij anders uitklikte. Dat maakt het allemaal nog indrukwekkender. Hij was zo sterk, dat hij alles alleen heeft opgelost. We hadden geen oortjes, dus ik denk dat ik onderweg twee of drie keer met hem gesproken.”

Ook het feestje na de winst van Van der Poel mocht er wezen. “Het was eerst even in het hotel met de hele ploeg, even geproost en een hamburgertje gegeten. In Glasgow was er niet heel veel open, dus we zijn in een soort club of discotheek beland. Dat had Mathieu afgehuurd, dus er was niemand. We stonden daar met vijftien man, met de Australiërs die ook kwamen. We zijn uiteindelijk een deurtje verder gaan kijken en kwamen in een casino terecht. Het was gezellig, met geen al te grote kater op maandag. Dat was wel lekker”, aldus Van Baarle.