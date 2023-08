Een jurk van Lady Di, een toverstok uit Harry Potter … Op deze veiling koop je iconische stukken (voor duizenden dollars)

Beeld je in dat je een jurk in je kast hangen hebt die werd gedragen door prinses Diana of Audrey Hepburn. Of dat je props uit gigantische filmproducties als ‘Alien’, ‘Harry Potter’ of ‘Star Wars’ op de kast staan hebt. Die fantasie kan werkelijkheid worden want ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Warner Bros. organiseren veilinghuis Julien’s en Tuner Classic Movies de ‘Legends: Hollywood and Royalty’-veiling. Tijdens die driedaagse worden talloze stukjes geschiedenis van de hand gedaan. Al moet je voor de iconische stukken wel wat geld neertellen.

Wie nog op zoek is naar een iconisch kledingstuk om aan z’n garderobe toe te voegen, zet de veiling op 6, 7 en 8 september maar best zo snel mogelijk in z’n agenda. Eén blik op het programma zegt genoeg: aan grote namen uit de geschiedenis van Hollywood geen gebrek. Naast jurken van Lady Di en Audrey Hepburn vind je er bijvoorbeeld een paar handschoenen van Jack Nicholson en een blouse van Elizabeth Taylor.

Uiteraard hangt aan al die memorabilia ook een pittig prijskaartje. De geschatte waarde van een rode jurk van Bruce Oldfield gedragen door prinses Diana ligt bijvoorbeeld tussen de 200.000 en 400.000 dollar en de roze Givenchy-creatie uit Breakfast at Tiffany’s is ongeveer evenveel waard. Minder te besteden? Voor een schamele 4.000 à 6.000 dollar haal je de bijl van Winona Ryder uit Stranger Things in huis en Prinses Leia’s kostuum uit Return of The Jedi kost je 20.000 tot 30.000 euro. De hele catalogus van de veiling is online raadpleegbaar.