Politie zoekt in kanaal naar Elke Wevers: mogelijk elementen aanwezig gelinkt aan verdwijning

Politie en parket zoeken momenteel in de Zuid-Willemsvaart in Voorshoven naar elementen die mogelijk gelinkt kunnen worden aan het verdwijningsdossier van Elke Wevers uit Neeroeteren. Eerder deze week zouden mogelijke menselijke resten gevonden zijn met een onderwaterdrone.

Politie en parket zijn sinds woensdagochtend massaal aanwezig op het jaagpad van de Zuid-Willemsvaart, ter hoogte van de brug in Voorshoven. Met een boot van de Civiele Bescherming speuren ze daar het kanaal af, op zoek naar elementen die mogelijk gelinkt kunnen worden aan de verdwijningszaak van Elke Wevers. De 32-jarige Neeroeterse verdween op 9 december 2010 en sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. Het is daarmee de meest ophefmakende Limburgse verdwijningszaak van de laatste jaren.

Menselijke resten

“Onder leiding van een Tongerse onderzoeksrechter wordt er momenteel een zoeking uitgevoerd naar enkele voorwerpen die mogelijk aanwezig zouden zijn in de Zuid-Willemsvaart in Voorshoven”, zegt parketwoordvoerder Marijke Teunis. “We moeten het resultaat van deze zoeking afwachten om te kunnen beoordelen of de het daadwerkelijk om verdachte voorwerpen gaat. Het resultaat zal duidelijkheid kunnen geven of de voorwerpen al dan niet gekoppeld kunnen worden aan het dossier van de verdwijning van Elke Wevers”, besluit Teunis.

© Geert Van de Velde

Bij het parket zijn ze dus karig met commentaar, maar volgens onze informatie zou er recent ergens in de omgeving van het huidige zoekgebied ‘iets’ gevonden zijn waarover vermoed werd dat het om menselijke resten zou kunnen gaan. Iemand zou in de afgelopen week met een onderwaterdrone bezig zijn geweest en vervolgens iets gespot hebben wat leek op een soort van schedel. Na contactname met de politie en parket werd ook het team Disaster Victim Identification (DVI) ingeschakeld.

Om deze zoeking in goede banen te kunnen leiden is de omgeving voor iedereen afgesloten.