Pak je popcorn erbij: Memorial Van Damme pakt uit met topduel tussen Femke Bol en Sydney McLaughlin-Levrone

De 23-jarige Bol is de op een na snelste vrouw aller tijden op de 400 meter horden en vecht in Brussel een duel uit met de al eerder aangekondigde Amerikaanse wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin-Levrone. De Nederlandse is dit seizoen ongenaakbaar in de discipline. Op 23 juli verpulverde ze in Londen haar eigen Europees record met 58 honderdsten. Haar chrono van 51.45 is de op twee na snelste tijd ooit gelopen. Enkel regerend wereld- en olympisch kampioene Sydney McLaughlin-Levrone liep sneller. Het wereldrecord van de 24-jarige Amerikaanse bedraagt 50.68 en ze liet ook ooit eens 51.41 noteren.

Polsstokspringer Ben Broeders, de vriend van Bol, mag duelleren met Mondo Duplantis. De 28-jarige Leuvenaar is met 5m85 Belgisch recordhouder in het polsstokspringen en een vaste waarde in de Diamond League. De Zweedse wereldrecordhouder Duplantis (6m22) is natuurlijk de topfavoriet in Brussel.

In het hoogspringen bij de vrouwen wordt er een duel aangekondigd tussen de Oekraïense Yaroslava Mahuchikh en de Australische Eleanor Patterson, de regerende wereldkampioene. Ook Erriyon Knighton bevestigde intussen zijn deelname. Deze negentienjarige sprintsensatie kroonde zich onlangs tot Amerikaans kampioen op de 200 meter en wil op het WK in Boedapest beter doen dan zijn bronzen medaille van vorig jaar in Eugene.