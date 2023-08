Hij is arrogant en deelt Belgen graag een tik uit: amper 16-jarige Luke Littler zet de dartswereld in vuur en vlam

Vorig seizoen gooide Josh Rock hoge ogen in de dartswereld als aanstormend toptalent. Dit jaar is het aan Luke Littler om een hype creëren. De amper 16-jarige Engelsman is nu al een gevestigde waarde in de opstapklasse naar de PDC.

‘The Nuke’ is de bijnaam van Littler, die in 2023 al vier toernooien won op de zogenaamde Developement Tour. Dat is de topcompetitie voor spelers tot 23 jaar, met ook Belgische talenten zoals Rune van Damme en de tweeling Robbe en Seppe Dasseville. Tegen Van Damme gooide Littler onlangs nog een negendarter. Daarnaast is de Engelsman actief in de WDF en MODES Super League, twee alternatieve competities.

In die laatste won hij vorige week het Champion of Champions-toernooi, waarmee hij zijn titel verlengde. Onderweg speelde ‘The Nuke’ onder anderen tegen Andy Baetens en Geert De Vos. Opmerkelijk is wel dat Baetens het supertalent drie keer kon verslaan.

Littler klopte de West-Vlaming ook en deed dat in een finale met een gemiddelde van 117.88. Nooit deed iemand beter in de MODUS Super League. Baetens kreeg in vier legs geen enkele pijl op een dubbel. En dat was niet de enige stoot van de man met zwart-gouden Nike-schoenen. Zo gooide hij 117 en 88 (in twee pijlen) van het bord voor eindwinst.

Verder waren er ook nog zijn ‘big finish’ (170) en 142 tegen Reece Robinson, waarbij hij telkens het publiek opjutte alvorens de beslissende pijl in de dubbel te knallen.

Ook zijn bizarre finish van 111 ging al snel rond op sociale media:

Eerder dit jaar haalden Littler de vierde ronde van de UK Open vanuit de kwalificaties. Het was zijn debuut op een groot toernooi van de PDC, waarin de beste darters actief zijn.