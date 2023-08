Oudste Limburger Jaak Broekx (109) geniet van zijn feestje

Jaak bereikte zondag de gezegende leeftijd van 109, heft grote feest vond maandag plaats. Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (onsBree) kwam langs met felicitaties en ook medebewoners, directie, vrijwilligers en personeel schoven aan voor felicitaties. En natuurlijk was de familie van Jaak flink vertegenwoordigd. Maatschappelijk werkster Bernadette Coninckx: “Jaak geniet van elke dag en heeft altijd een glimlach op zijn gezicht. Hij is duidelijk een positief ingesteld man. We hebben een flinke toost uitgebracht op zijn gezegende leeftijd: een grote slagroomtaart mocht uiteraard ook niet ontbreken.” Jaak zelf genoot met volle teugen. “Ik geniet van dag tot dag en dit is een dag om in te kaderen.” (pab)