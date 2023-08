Politie LRH vat vijfde fietsendief in twee weken tijd

In Hasselt is zondag opnieuw een fietsendief ingerekend: een 32-jarige Maasmechelaar. Het is al de vijfde arrestatie voor fietsdiefstallen in twee weken tijd.

De Maasmechelaar had op zaterdag een grijze damesfiets gestolen op het Leopoldplein in Hasselt. Dankzij de camera’s in de stad kon de politie de verdachte opsporen. Op de camerabeelden is te zien dat de man met de gestolen fiets een hele weg doorheen de stad aflegt. Hij ging nog aan andere fietsen trekken en voelen om te kijken of ze gesloten waren. De man liet de achter en een uur later werd die opnieuw gestolen door twee jongeren. De politie LRH is nu op zoek naar die daders. De 32-jarige Maasmechelaar is opgepakt en verhoord.

Eerdere fietsendieven waren een 29-jarige Hasselaar, een 20-jarige uit Diepenbeek, een 72-jarige Hasselaar en zondag nog een 40-jarige man uit het Brusselse.

(maw)

Is jouw fiets gestolen of ben jij de eigenaar van de grijze damesfiets? Meld het dan onmiddellijk bij de politie LRH.