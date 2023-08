Noord-Korea nodigt buitenlandse amateurgolfers uit voor toernooi

Noord-Korea, een van de meest gesloten landen ter wereld, heeft buitenlandse golfers uitgenodigd om deel te nemen aan een amateurtoernooi in Pyongyang. Bedoeling is om “vriendschappelijke banden” te ontwikkelen.

De Noord-Koreaanse hoofdstad zal in de lente en herfst “een toernooi voor amateurgolfers organiseren, en buitenlandse amateurs kunnen ook deelnemen”, staat op de website van de Pyongyang Golf Club, die deel uitmaakt van de toerismedienst van de stad.

Volgens An Chan-Il, een dissident die onderzoeker is geworden en aan het hoofd staat van het World Institute for North Korea Studies, heeft Pyongyang “van golf een belangrijk middel gemaakt om buitenlandse valuta te verkrijgen” en heeft het zelfs een “golfafdeling” opgericht aan een bekende sportuniversiteit in de hoofdstad.

Sinds de start van de coronacrisis legde het land nog strengere beperkingen op, maar het lijkt er steeds meer op dat het regime de grenscontroles zou versoepelen. De uitnodiging aan de buitenlandse golfers lijkt zo’n teken te zijn, net als de deelname van Noord-Korea aan de Aziatische Spelen, die in september in China plaatsvinden.