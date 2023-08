Pelt

Afgelopen weekend vierden Luc Libregs en Scarlette Thijs hun gouden huwelijksverjaardag samen met vrienden, familie en buren. Luc, afkomstig uit Neerpelt-Centrum, werkte in de bankensector bij KBC. Scarlette uit Overpelt-Fabriek was verpleegster, eerst in het ziekenhuis van Neerpelt en nadien thuisverpleegster. Samen bouwden ze hun liefdesnest op Boseind. Het gouden paar heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. (gn)