Cryptisch bericht van Rammstein-gitarist maakt fans ongerust: “Toekomst zal er anders uitzien”

“Ik weet niet hoe de toekomst er zal uitzien, maar het zal anders zijn.” Met die woorden maakt de gitarist van Rammstein heel wat fans ongerust. Is het einde van de band nakend, na alle beschuldigingen aan het adres van frontman Till Lindemann? Of is er toch nog iets anders aan de hand?

Op 3 augustus sloot Rammstein hun European Stadium Tour af in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. Hoewel nog massaal bijgewoond door fans, was het een tournee die omwille van de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen frontman Till Lindemann (60) erg woelig verliep. Op sommige plaatsen werd zelfs opgeroepen tot een boycot van de band.

De vraag stelde zich dan ook: zal/kan Rammstein wel blijven bestaan? Een cryptisch Instagrambericht van gitarist Richard Kruspe brengt alvast nog meer verwarring. “Ik weet niet hoe de toekomst eruit zal zien, maar het zal in elk geval anders zijn”, zo schreef Kruspe twee dagen geleden.

Duidt hij hiermee op het einde van de band? Of toch een langere pauze? Fans vrezen het eerste. “Je maakt ons bang, Richard”, luidt het onder meer. Of nog: “Ik lees dit niet graag” en “Wat de toekomst ook mag brengen, zorg dat jullie erin aanwezig zijn. We hebben jullie nodig.”

1,5 miljoen toeschouwers

Volgens de Duitse krant Bild moeten de fans echter niet bang zijn. In tegenstelling tot een split of een pauze zou er een nieuwe wereldtournee op de planning staan. Daar zou in februari/maart van dit jaar (voor de beschuldigingen) al over gesproken zijn, maar nu zou de knoop ook doorgehakt zijn. Volgens Bild zouden het succes van hun recente tournee, de grote vraag naar tickets (er kwamen in totaal 1,5 miljoen mensen naar hun vorige 30 concerten), het feit dat meerdere oude albums opnieuw in de hitlijsten beland zijn én de gestegen verkoop van merchandise tot die beslissing hebben geleid.