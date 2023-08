Cultrenner Jan-Willem van Schip slaat terug na “het gezeik” met WK-goud: “Nog steeds schelden ze me verrot in een peloton”

Robbe Ghys en Lindsay De Vylder werden dinsdag op het WK baanwielrennen in het Schotse Glasgow vierde in de ploegkoers. Nederland veroverde met Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik het goud met 37 punten, voor Groot-Brittannië (35) en Nieuw-Zeeland (34). Daarmee sloot Van Schip een bijzonder moeilijke periode af.

De 28-jarige Nederlander is altijd al een buitenbeentje geweest. Zo rijdt hij al een tijdje met een korter stuur op de weg, waar hij nu actief is voor ABLOC CT na drie jaar BEAT Cycling. Van Schip is echter vooral succesvol op de baan, met eerder al eens een wereldtitel in de ploegkoers (2019).

“Ik heb het echt, echt, echt moeilijk gehad”, aldus de Nederlander bij de NOS. “Ik vond het leven moeilijk. Vind het leven nog steeds geen aanrader. Maar dit houdt je van de straat, geeft je weer rust. In die zin is koppelen het fijnste wat je kunt doen. Want je kan niet ergens anders zijn, je moet er zijn. En je mag er ook zijn, wij mogen er zijn. En nu is het nog gelukt ook. Dat alles hier zo lekker op z’n plek valt, is echt heel fijn.”

Veel gezeik

Enkele maanden geleden gaf Van Schip een emotioneel interview aan de NOS na het omnium op het EK. Destijds leek hij op weg naar een medaille, maar viel Van Schip in extremis buiten de prijzen. Hij crashte vervolgens voor de camera, waarna de Nederlandse publieke omroep besliste om het interview niet uit te zenden. De beelden heeft Van Schip wel zelf in bezit.

“Soms laat ik mensen die beelden zien”, zei hij er onlangs over. “Sommigen zeggen dat het vet of cool is, maar er zijn ook mensen die raar gaan doen. Mensen willen veilig blijven. Het is misschien mooi als ik mezelf kwetsbaar toon, maar het geeft heel veel gezeik.”

Net als zijn zoektocht naar nieuwe snufjes. “In Vive le Vélo werd ooit hard gelachen om mijn ingekorte stuurpen en op maat gemaakte aerostuur. Het is bewezen dat het werkt, maar nooit is iemand naar mij toegekomen om te vragen of hij het ook mocht proberen. Nog steeds als ik in een peloton rijd, schelden allemaal gasten me verrot omdat ik met een te smal stuur rijd. What the fuck? Ben je dan zelf onzeker, omdat je zelf geen eigen stuur erop mag schroeven? Ben je bang dat ik echt sneller ben? Het geeft zo veel gezeik. Dat is zo verschrikkelijk moeilijk.”

Ook in Glasgow rijdt Van Schip met een speciaal stuur. “‘Ik rijd nu met een stuurpen van twintig centimeter en dan vragen mensen me of het niet gevaarlijk is en of ik er de bocht wel mee om kan. Dan zeg ik dat het kan en dat ik dan sneller ben. Ik ben soms een betweter, maar ik heb ook moeite met die keuzes maken. Als je iemand hebt die een andere keuze maakt, heeft dat weerslag op de hele groep”, klinkt het.