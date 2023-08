Julia kreeg als 5-jarige per ongeluk een stripper op haar Barbie-verjaardagsfeestje: “De aanwezige ouders hebben er goed mee gelachen”

Kinderen zijn vaak goedgelovig. Vraag het maar aan de Amerikaanse Julia Duggan (32). In een video op Tiktok onthult ze hoe haar moeder op haar vijfde verjaardagsfeestje een ‘echte’ Barbie had uitgenodigd, met wie ze toen dolblij de dag had doorgebracht. Maar het was pas jaren later toen Duggan ontdekte wie er echt was langsgekomen. “Barbie was eigenlijk een stripper”, vertelt Julia. “Ze speelde het spelletje gewoon mee.”