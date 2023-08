Spaanse krant heeft medelijden met clubloze Eden Hazard en linkt hem aan Westerlo, maar: “Het is simpelweg niet waar”

Momenteel zit Eden Hazard nog steeds zonder club. Het is voorlopig zelfs koffiedik kijken of de gewezen Rode Duivel zijn voetbalcarrière verderzet. De Madrileens huiskrant Marca linkt Hazard woensdag alvast aan… Westerlo.

Marca opent zijn site met een artikel over de “wreedheid van de mercato”. De Spanjaarden merken op dat grote namen als Hazard, David De Gea, Sergio Ramos, Juan Mata en Diego Costa nog steeds geen club hebben voor het aankomende seizoen.

“Ze zijn allemaal op zoek naar een bestemming, maar kunnen om heel verschillende redenen geen onderdak vinden”, klinkt het. “De tijd dringt en hoewel er nog een marge is, beginnen de zenuwen op te lopen. Voetbal is op bepaalde momenten erg wreed. Hoewel het vrije spelers zijn en dus eender wanneer kunnen tekenen voor een club kunnen ze wel eens in de vergeetput terechtkomen. We zitten al in de tweede week van augustus, de zomer is snel voorbij. De kalender begrijpt geen legendes en is soms meedogenloos.”

Over voormalig Real-speler Eden Hazard schrijft Marca dat een pensioen nakende lijkt. “Op dit moment heeft hij slechts één voorstel gehad uit het Belgische voetbal, van tweedeklasser KVC Wasterlo (eersteklasser KCV Westerlo dus, red.). De MLS belde , maar noch het Noord-Amerikaanse noch het Saoedische voetbal heeft op de deur geklopt van een speler die gedoemd lijkt te stoppen. De Belg verliet Real Madrid via de achterdeur, zei het nationale team vaarwel en zijn stappen leiden naar een terugtrekking uit de voetbalwereld. Iets waarvan velen denken dat de Belg het jaren geleden al deed.”

© UEFA via Getty Images

Eden Hazard naar Westerlo? Niet meteen, zo blijkt. We belden Westerlo-manager Wim Van Hove reeds om 8u15, met als excuus dat het wel een zeer straf verhaal zou zijn mocht Eden Hazard in ‘t Kuipje opduiken. Hij moest erom lachen: “Inderdaad. Het wordt des te zotter omdat het simpelweg niet waar is. We hebben geen contact gehad met Eden Hazard. Daar kan ik formeel in zijn.”

Ook op het niveau van de technische staf wordt het gerucht formeel ontkend.